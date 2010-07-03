Бухгалтер "Седьмой студии" получала 150 тыс рублей в месяц за обналичивание денег

Бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева заявила в Мещанском суде, что получала 150 тысяч рублей каждый месяц за помощь в обналичивании денег, которые были выделены на проект "Платформа".
"Обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета Российской Федерации. Я принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей", – приводит слова Масляевой РИА Новости.
Уголовное дело в отношении Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала свою вину.
Также она заявила, что Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский часть денег потратили на проект "Платформа", а часть средств была похищена.
"С 2011 по 2014 года я наладила процесс обналичивания, были похищены более 130 миллионов рублей. Более точная сумма была установлена следствием", – сказала подсудимая. Масляева подчеркнула, что только оказывала содействие.
"Ни один бухгалтер без указания начальства не занимается такими вещами", – сказала она.
Накануне Мосгорсуд изменил Серебренникову меру пресечения. Домашний арест заменили на подписку о невыезде.
Помимо этого, суд отменил домашний арест для Малобродского, Итина, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Их также отпустили под подписку о невыезде.
Под домашним арестом Серебренников находился с конца августа 2017 года. Ему и остальным фигурантам дела инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Минкультуры, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам дела о хищении средств.
Сейчас расследование основного дела завершено, оно находится на рассмотрении Мещанского суда.
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