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13:30

Бухгалтер "Седьмой студии" получала 150 тыс рублей в месяц за обналичивание денег

суды

13:30

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Фото: Агентство Москва/Андрей Никеричев

Бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева заявила в Мещанском суде, что получала 150 тысяч рублей каждый месяц за помощь в обналичивании денег, которые были выделены на проект "Платформа".

"Обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета Российской Федерации. Я принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей", – приводит слова Масляевой РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала свою вину.

Также она заявила, что Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский часть денег потратили на проект "Платформа", а часть средств была похищена.

"С 2011 по 2014 года я наладила процесс обналичивания, были похищены более 130 миллионов рублей. Более точная сумма была установлена следствием", – сказала подсудимая. Масляева подчеркнула, что только оказывала содействие.

"Ни один бухгалтер без указания начальства не занимается такими вещами", – сказала она.

Накануне Мосгорсуд изменил Серебренникову меру пресечения. Домашний арест заменили на подписку о невыезде.

Помимо этого, суд отменил домашний арест для Малобродского, Итина, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Их также отпустили под подписку о невыезде.

Под домашним арестом Серебренников находился с конца августа 2017 года. Ему и остальным фигурантам дела инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Минкультуры, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам дела о хищении средств.

Сейчас расследование основного дела завершено, оно находится на рассмотрении Мещанского суда.

В Мещанском суде начнут процесс по делу бывшего бухгалтера "Седьмой студии"

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суды

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