Кирилл Серебренников приехал в "Гоголь-центр"

Режиссер Кирилл Серебренников 9 апреля приехал в "Гоголь-центр". Журналисты телеканала Москва 24 успели перекинуться с ним парой фраз, прежде чем он вошел в здание.

На вопрос о творческих планах режиссер ответил, что собирается работать.

Накануне Мосгорсуд изменил Серебренникову меру пресечения. Домашний арест заменили на подписку о невыезде.

Помимо этого, суд отменил домашний арест для фигурантов дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского, гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Их также отпустили под подписку о невыезде.

При этом прокурор настаивала на том, чтобы оставить в силе решение суда первой инстанции. Она отмечала, что в деле есть фигуранты, которые скрываются от следствия. Представители гособвинения уверены, что назначенная мера пресечения не позволит подсудимым с ними связаться.

В тот же день Серебренников вернулся домой. Перед этим он заявил, что не считает победой освобождение под подписку о невыезде.

Под домашним арестом Серебренников находился с конца августа 2017 года. Ему и остальным фигурантам дела инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Минкультуры, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам дела о хищении средств.

Сейчас расследование основного дела завершено, оно находится на рассмотрении Мещанского суда. Свою вину подсудимые категорически отрицают.

