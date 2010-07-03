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16:08

Ахеджакова прокомментировала освобождение Серебренникова

суды

16:08

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Актриса Лия Ахеджакова назвала "безобразием" и "безумием" судебный процесс по делу Кирилла Серебренникова.

"Вообще прекратить все это надо немедленно и извиниться перед ними за эту великую подлость. А Масляева за то, что она давала против них какие-то показания, я думаю, что будет наказана. Ну, в данном случае мне сейчас не о наказаниях думать, а о том, что это безобразие, наконец, пошло на убыль", – цитирует ИА "НСН" Ахеджакову.

Артистка также заявила, что уверена в честности Серебренникова, Апфельбаум и Малобродского. "Они свои деньги вложат скорее, чем возьмут чужие", – резюмировала она.

Ахеджакова сыграла одну из ролей в фильме Серебренникова "Изображая жертву".

Фото: ТАСС/Pavel Golovkin

Мосгорсуд на заседании в понедельник, 8 апреля, сменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.

По словам режиссера, после освобождения он планирует вернуться к работе в "Гоголь-центре". Он признался, что это нелегко психологически, но его ждет "очень много дел". Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум выйдет на работу 9 апреля.

По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило на проект более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

Серебренникова освободили под подписку о невыезде

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суды

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