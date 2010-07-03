Серебренников не считает победой освобождение под подписку о невыезде

Кирилл Серебренников, которому в понедельник, 8 апреля, Мосгорсуд изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, не воспринимает ситуацию как победу.
"Это еще не победа, но уже почти, мы близко", – цитирует ТАСС режиссера.
Режиссер поблагодарил всех, кто поддерживал его во время домашнего ареста, а также объявил, что в ближайшее время намерен вернуться к работе в театре. "Сразу, скоро вернусь. Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции. Но еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невинность в суде", – цитирует режиссера "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что Серебренникова освободили под подписку о невыезде. Такое же решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина. Таким образом Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда, который 2 апреля продлил домашний арест фигурантов дела до июля 2019 года.
Серебренников находился под домашним арестом с конца августа 2017 года.
Фигурантам дела инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Министерство культуры, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам дела о хищении средств.
Расследование основного дела к настоящему времени завершено, оно находится на рассмотрении Мещанского суда. Подсудимые категорически отрицают свою вину.
Несмотря на все обвинения, по версии Ассоциации театральных критиков (АТК), худрук московского "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников стал человеком года. Он удостоен этого звания с формулировкой "За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста". Также заочно Серебренников получил специальную премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" имени Мирона Черненко за фильм "Лето" о Викторе Цое.
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