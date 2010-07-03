Директор РАМТ Софья Апфельбаум вернется на работу 9 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум выйдет на работу 9 апреля после отмены домашнего ареста, сообщается на странице театра в Facebook.

Ранее суд освободил Софью Апфельбаум, обвиняемую в хищении бюджетных средств при реализации театрального проекта "Платформа", из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Аналогичным образом меру пресечения изменили режиссеру Кириллу Серебренникову и продюсеру Юрию Итину. Таким образом Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда, который ранее продлил домашний арест фигурантов дела до июля.

Серебренников, комментируя решение суда, заявил, что "это еще не победа, но уже почти, мы близко". Под домашним арестом он находился больше 1,5 лет, с августа 2017 года.

Фигурантам дела инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Потерпевшей стороной выступает Министерство культуры РФ.

Расследование основного дела завершено, оно находится на рассмотрении Мещанского суда. Подсудимые, за исключением экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, свою вину отрицают.