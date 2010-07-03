Как коллеги Серебренникова отреагировали на его освобождение из-под домашнего ареста

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Коллеги режиссера Кирилла Серебренникова в интервью с Москвой 24 поделились мнениями по поводу освобождения режиссера из-под домашнего ареста. Так, актер труппы "Гоголь-центра" и выпускник Шко­лы-сту­дии МХАТ под руководством Се­реб­ренни­кова Александр Горчилин признался, что для него это стало неожиданностью.

"Я очень рад, правда. Не ожидал, что так произойдет сегодня. Это радостный день. Надеюсь, что и подписка о невыезде отменится рано или поздно", – сказал он.

В свою очередь, выпускник мастерской Серебренникова и актер "Гоголь-центра" Никита Кукушкин напомнил, что смена меры пресечения для режиссера не означает окончание разбирательств по его делу.

"Борьба продолжается! Идем дальше, друзья, к победе!" – уверен Кукушкин.

Куратор программы Гоголь+, российский драматург Валерий Печейкин сообщил Москве 24 что, как и все его коллеги, очень рад освобождению режиссера.

Он добавил, что для такого человека, как Серебренников, "это очень важно, потому что теперь он сможет заниматься своей работой".





Валерий Печейкин куратор программы Гоголь+, российский драматург Для нас находиться дома – это, наоборот, удовольствие и отдых. Многие бы были согласны на домашний арест, лишь бы не выходить никуда. А Кирилл устроен прямо противоположным образом. Ему, наоборот, нужно и важно приходить и работать.

Ранее Мосгорсуд изменил режиссеру Серебренникову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Также суд отменил домашний арест для фигурантов дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского, гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Им тоже изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных государством на проект "Платформа". Они вину не признают.

Позднее Серебренников заявил, что не воспринимает смену меры пресечения как победу. Режиссер поблагодарил всех, кто поддерживал его во время домашнего ареста, а также объявил, что в ближайшее время намерен вернуться к работе в театре.

Под домашним арестом Кирилл Серебренников пробыл больше полутора лет. Его арестовали в августе 2017 года. Он не прерывал работу, хотя мера пресечения ее затрудняла. Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре балет "Нуреев", выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое. Оба проекта получили высокую оценку критиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не будут комментировать решение суда, изменившего меру пресечения Серебренникову.



Ксения Руденко