Серебренников вернулся домой после суда

Режиссер Кирилл Серебренников вернулся домой 8 апреля после суда. Видеозапись его возвращения опубликована в Telegram-канале Mash.
Съемочная группа "Москвы онлайн" в реальном времени следит за обстановкой у здания "Гоголь-центра". Сегодня Мосгорсуд изменил Серебренникову меру пресечения. Режиссер был освобожден от домашнего ареста и теперь будет просто находиться под подпиской о невыезде.
Также суд отменил домашний арест для фигурантов дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского, гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Они также отпущены под подпиской о невыезде.
Прокурор настаивала на том, чтобы оставить в силе решение суда первой инстанции. По ее словам, в деле есть фигуранты, которые скрываются от следствия, и назначенная мера пресечения не позволит подсудимым с ними связаться.
После отмены домашнего ареста Серебренников рассказал, что в понедельник он побудет дома. На вопрос журналистов, не надоело ли ему, режиссер посмеялся и ответил: "Нормально" (передает РИА Новости). Также он скоро отправится в театр, но не сегодня.
Под домашним арестом Кирилл Серебренников пробыл больше полутора лет. Его арестовали в августе 2017 года. Он не прерывал работу, хотя мера пресечения ее затрудняла. Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре балет "Нуреев", выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое. Оба проекта получили высокую оценку критиков.
По итогам 2018 года российская Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова человеком года "за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста". Также в прошлом году Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы. Его поддерживали многие российские и иностранные деятели культуры и искусства, общественные организации. Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных государством на проект "Платформа".
Они отрицают вину. Единственная, кто признал вину, это бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, которая пошла на сделку со следствием и дала показания против других. Ее дело рассматривается в особом порядке, что гарантирует ей более мягкое наказание. Материалы уже поступили в суд. Процесс начнется 11 апреля.
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