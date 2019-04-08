Москва 24 показывала обстановку около "Гоголь-центра" после освобождения Серебренникова

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Съемочная группа "Москвы онлайн" следила в реальном времени за обстановкой у здания "Гоголь-центра" после освобождения Кирилла Серебренникова.

Сегодня Мосгорсуд изменил Кириллу Серебренникову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Особого ажиотажа вокруг "Гоголь-центра" не было. А тем временем Серебренников после суда вернулся домой и заявил журналистам, что "хочет немного отдохнуть".

Также суд отменил домашний арест для фигурантов дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского, гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Им также изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

В апелляционной жалобе адвокаты указали на необоснованность продления домашнего ареста и просили назначить своим подзащитным подписку о невыезде. Сами подсудимые просили суд изменить им меру пресечения и разрешить вернуться к работе.

Прокурор настаивала на том, чтобы оставить решение суда первой инстанции без изменений. По ее словам, что в деле есть фигуранты, которые скрываются от следствия, и назначенная мера пресечения не позволит подсудимым с ними связаться.