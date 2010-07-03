Жалобу на продление ареста Серебренникову рассмотрят 8 апреля

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Мосгорсуд 8 апреля рассмотрит апелляционную жалобу на продление срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и жалобы других фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Он отметил, что заседание начнется в 11:00. Суд также рассмотрит жалобы бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

2 апреля Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Серебренникова, Апфельбаум и Итина до 4 июля.

По делу также проходит бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она полностью признала свою вину и пошла на сделку со следствием. Суд приступит к рассмотрению дела в отношении Масляевой 11 апреля.

По версии следствия, Серебренников создал "Седьмую студию" для развития и популяризации современного искусства. Подозреваемые завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Данные передавались в Минкультуры России. Ущерб от их действий оценивается в 133 миллиона рублей.

Никто из подозреваемых, за исключением Масляевой, не признал вину. Фигурантам дела "Седьмой студии" уже предъявили обвинение в окончательной редакции.