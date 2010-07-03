Мединский прокомментировал освобождение режиссера Серебренникова

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Министр культуры России Владимир Медицинский заявил, что положительно относится к изменению меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что ему всегда казались избыточными жесткие меры при совершении преступлений экономического характера. При этом глава Минкультуры добавил, что в данном случае речь идет об изменении меры пресечения, а не итоговом приговоре.

"Изменение меры пресечения в любом случае очень хорошо, поскольку это уменьшает почву различных спекуляций на эту тему", – указал Мединский.

8 апреля Мосгорсуд сменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.

После заседания суда режиссер рассказал, что в ближайшее время вернется к работе в "Гоголь-центре", хотя это "нелегко психологически".

По версии следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Его проект получил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

