Серебренников получил "Золотую маску" как лучший драматический режиссер

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Кирилл Серебренников получил премию "Золотая маска" как лучший драматический режиссер. Об этом сообщает РИА Новости с церемонии награждения, которая проходит в Большом театре.

Режиссер получил эту премию за свою постановку "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре".

Ранее сообщалось, что балет "Нуреев", в постановке которого он принимал участие, также получил "Золотую маску" в номинации "Лучший балетный спектакль".

Премьера балета "Нуреев" прошла на исторической сцене Большого театра 9-10 декабря прошлого года. Постановка посвящена жизни танцовщика Рудольфа Нуреева, возрастной рейтинг – 18+. В балете затрагиваются темы личности, общества, творчества и свободы. Зрителям представляют сцены в Академии Вагановой, начало карьеры Нуреева в Кировском театре, его "прыжок к свободе", выступления в Париже, Лондоне и на других площадках.

"Золотая Маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей. Это премия, которую вручают за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Представлены все виды сценического искусства. Работая над формированием списка номинантов, эксперты просмотрели более тысячи спектаклей, поставленных в более чем 100 городах России.

8 апреля Кирилл Серебренников вернулся домой после суда. Режиссер был освобожден от домашнего ареста и теперь будет находиться под подпиской о невыезде. Под домашним арестом он пробыл больше полутора лет: его арестовали в августе 2017 года. Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных государством на проект "Платформа".