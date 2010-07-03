"Нуреев" Серебренникова получил "Золотую маску"

Фото: Большой театр/Михаил Логвинов

Режиссер Кирилл Серебренников и постановочная команда балета "Нуреев" получили премию "Золотая маска". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль, – Большой театр. У нас была отличная команда. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев. – Прим. ред.), который сам любил хайп. У нас была веселая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается", – сказал Серебренников на церемонии награждения.

Премьера балета планировалась на 11 июня 2017 года, однако ее переносили на 4-5 мая 2018 года. Позже режиссера поместили под домашний арест. Руководство Большого театра заявляло, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению.

"Золотая Маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей. Это премия, которую вручают за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Представлены все виды сценического искусства. Работая над формированием списка номинантов, эксперты просмотрели более тысячи спектаклей, поставленных в более чем 100 городах России. В итоговый список вошли 29 драматических спектаклей "большой" и "малой" форм, 8 опер, 10 балетов, 9 спектаклей современного танца, 7 спектаклей "Оперетта / мюзикл", 10 кукольных спектаклей.

Премьера балета "Нуреев" прошла на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря 2018 года. В этом балете два действия. Постановка посвящена жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева. Возрастной рейтинг – 18+. В балете затрагиваются темы личности, общества, творчества и свободы. Зрителям представляют сцены в Академии Вагановой, начало карьеры Нуреева в Кировском театре, его "прыжок к свободе", выступления в Париже, Лондоне и на других площадках.

8 апреля Кирилл Серебренников вернулся домой после суда. Режиссер был освобожден от домашнего ареста и теперь будет находиться под подпиской о невыезде. Под домашним арестом он пробыл больше полутора лет: его арестовали в августе 2017 года. Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных государством на проект "Платформа".