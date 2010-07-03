Минкультуры предложило штрафовать за съемку фильмов в кинозалах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство культуры России выступило с инициативой о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым предлагается установить наказание за незаконную съемку фильмов в кинозалах в виде штрафа от 50 тысяч рублей или обязательных работ на срок от 50 часов с конфискацией оборудования. Об этом пишет ТАСС.

За повторное нарушение предлагают штрафовать уже на 100 тысяч рублей или же применять обязательные работы на срок от 100 до 150 часов.

Сейчас съемка в кинотеатрах по факту не запрещена, но в УК существует статья о приобретении, хранении и перевозке контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта. Если стоимость этих экземпляров превышает 100 тысяч рублей, предусмотрены штраф до 200 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ или до двух лет лишения свободы. Если же стоимость экземпляров превышает 1 миллион рублей, нарушителю грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее в Минкультуры сообщили, что в кинотеатрах могут запретить проносить с собой еду и напитки, купленные в другом месте, так как представители киносетей жалуются на существенное падение доходов. В ведомстве рассчитывают "выслушать разные мнения и принять окончательное решение". Также в Минкультуры предлагают "прописать и установить в законодательстве правила функционирования и посещения кинотеатров".