Пожар в ангаре в Балашихе локализован

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар в ангаре в подмосковной Балашихе локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По предварительной информации, площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. Ликвидация возгорания продолжается.

О пожаре в ангаре стало известно вечером в пятницу, 20 февраля. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратов.

В здании частично обрушилась кровля на площади 800 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы более 40 человек и 11 единиц техники.