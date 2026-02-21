График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

21 февраля, 10:27

Город

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада в круглосуточном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
 
"Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях", – говорится в сообщении.

В работах задействована снегоуборочная и погрузочная техника. В связи с этим водителей попросили соблюдать внимательность и правила дорожного движения.

В течение всего светового дня специалисты будут проводить очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.

Снежный циклон "Валли", обрушившийся на Москву 19 февраля, стих только к утру 20-го числа. После непогоды столичный район Внуково вошел в пятерку мест на планете с самыми интенсивными осадками.

Метеостанция зафиксировала на участке 25 миллиметров осадков. Первое место в мире занял атолл Мауке (острова Кука) – 66 миллиметров. В числе лидеров также остров Гоф на юге Атлантики и Ла-Рош в Новой Каледонии.

Снегосплавные пункты Москвы принимают около 200 машин в день

