26 февраля, 05:34

Политика

Бойцы РФ отразили две контратаки ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные группировки войск "Запад" отразили две попытки контратаки штурмовых подразделений Вооруженных сил УКраины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.

Он уточнил, что контратаки украинских сил были отражены в районах Паламаревки и Благодатовки. В результате были ликвидированы 12 боевиков и пикап противника.

Расчеты ПВО и мобильные огневые группы также уничтожили 7 барражирующих боеприпасов, 20 беспилотников самолетного типа и 54 тяжелых боевых квадракоптера. Помимо этого, бойцы РФ выявили и поразили 38 пунктов управления БПЛА и 2 станции спутниковой связи Starlink.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также по местам хранения беспилотников дальнего действия.

Кроме того, бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Графское в Харьковской области. Контроль над селом установили подразделения группировки "Север" в результате активных и решительных действий.

Артиллерия группировки "Север" уничтожила склады с боеприпасами ВСУ

Сюжет: Спецоперация на Украине
