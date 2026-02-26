Форма поиска по сайту

26 февраля, 04:17

Экономика

Продажи косметики сократились в России в 2025 году

Фото: depositphotos/kubais

Продажи декоративной косметики и средств по уходу за лицом сократились в российских магазинах на 6,3% в натуральном выражении по итогам 2025 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитической компании.

В целом продажи косметики составили 3,9 миллиарда упаковок – это на 2% меньше, чем годом ранее. Снижение продаж также наблюдается у средств для бритья (падение на 5,2%), для ухода за телом (4,4%), для полости рта (3,5%), а также в детской гигиене (6,9%).

Количество брендов средств по уходу за лицом и косметики сократилось за год на 13,3%, ассортимент детских товаров уменьшился на 11%, средств для бритья – на 7,1%, ухода за волосами – на 5,3%, а ухода за телом – на 4,1%.

Эксперты отмечают, что потребители все еще готовы тратить на уход за собой, однако они начинают делать это более осознанно. Кроме того, одним из значимых факторов остается макроэкономическое давление на домохозяйства, на фоне чего усиливается переток покупателей из традиционной розницы на маркетплейсы.

Ранее Ozon заблокировал продавца патчей с человеческими клетками в составе. В России и Европе запрещено продавать такую косметику. Представители маркетплейса уточнили, что это единичный случай.

Модный дом Chanel зарегистрировал в России три товарных знака. Прошения были поданы в январе, мае и июне 2025 года. Срок действия торговых марок "Шанель" и Les Eaux de Chanel, а также изображений фирменной коробки для парфюма продлится до 2035 года.

Стоимость услуг в салонах красоты в Москве выросла на 25–30%

