12 февраля, 15:20

Экономика

Chanel зарегистрировал три товарных знака в России

Фото: 123RF.com/tea

Модный дом Chanel зарегистрировал в России три товарных знака. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные электронной базы Роспатента.

Согласно документу, прошения были поданы в январе, мае и июне 2025 года от швейцарской компании "Шанель САРЛ". Положительное решение по ним федеральная служба по интеллектуальной собственности вынесла в 2026-м.

Срок действия торговых марок "Шанель" и Les Eaux de Chanel, а также изображений фирменной коробки для парфюма продлится до 2035 года. Под ними Chanel сможет продавать парфюмерию, косметику, крема и оказывать услуги салонов красоты в РФ.

Немногим ранее стало известно, что российским маркетплейсам предоставят доступ к информационным ресурсам Роспатента для проверки товаров на нарушения интеллектуальной собственности.

При помощи баз данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности руководство интернет-площадки сможет в онлайн-режиме проверять информацию об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. Ожидается, что это позволит предотвратить оборот контрафактной продукции.

