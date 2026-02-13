Перспективы развития сферы гостеприимства обсудили в Москве

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Представители столичного гостиничного бизнеса встретились на бизнес-завтраке с заммэра Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города Марией Багреевой. На мероприятии они обсудили широкий спектр вопросов, включая возможности, ключевые проблемы и вызовы отрасли.

Особое внимание на бизнес-завтраке уделили перспективам роста эффективности, которые предлагает для компаний сферы гостеприимства участие в федеральным проекте "Производительность труда".

По словам Багреевой, городская система поддержки бизнеса регулярно корректируется с учетом обратной связи от предпринимателей, а прямой диалог помогает синхронизировать решения столицы с потребностями отрасли.

Она отметила, что туристический поток в Москву продолжает расти. Только в прошлом году ее посетили рекордные 26,5 миллиона человек, в связи чем город совместно с бизнесом непрерывно работает над повышением эффективности сферы гостеприимства, в том числе в рамках "Производительности труда".

"Хочу поблагодарить за вовлеченность крупнейших столичных игроков гостиничного сектора. Отель – это место, где гости ожидают комфорта и уюта, качественного сервиса и внимания к мелочам. И зачастую именно здесь формируется значительная часть впечатлений и воспоминаний от поездки в наш город", – отметила Багреева на встрече.

С 2024 года к проекту присоединились 32 московские компании из туристической отрасли. Совершенствовать операционные процессы и повышать результативность работы помогают специалисты "Мосстратегии".

Для организаций, которые пока не участвуют в федеральной инициативе, доступны программы обучения бережливым технологиям и цифровой консалтинг.

К 2030 году столица планирует удвоить турпоток, поэтому особый акцент делается на эффективности всего пути туриста – от гостиниц и туроператоров до ресторанов и транспортной инфраструктуры.

По итогам встречи участники подчеркнули востребованность формата открытого диалога между городом и бизнесом. Предложения и лучшие практики планируется учесть при дальнейшем совершенствовании инструментов повышения эффективности гостиничного сектора Москвы.

Ранее заместитель руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зоя Викторова заявила, что в Москве 29 компаний туристической отрасли завершили активную фазу федерального проекта "Производительность труда".

По ее словам, организации получили в среднем более 9 миллионов рублей экономического эффекта благодаря внедрению инструментов бережливого производства. Совокупный экономический эффект от реализации проекта в сфере туризма превысил 270 миллионов рублей.