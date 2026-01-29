Форма поиска по сайту

29 января, 08:19

Экономика

Туристический поток обеспечил рост выручки столичного бизнеса в начале года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высокая экономическая активность в начале 2026 года в сферах ресторанного бизнеса, креативных индустрий и гостеприимства связана с заметным ростом турпотока в Москву, передал портал мэра и правительства столицы.

По данным комитета по туризму, с 31 декабря по 11 января город посетили 8,2 миллиона человек, а их вклад в экономику столицы составил 178,3 миллиарда рублей.

"Совместно с городом мы открыли большой проект в "Лужниках" – мультимедийный каток с гастропарком – и получили колоссальный дополнительный эффект. Выручка в рамках данного проекта на новогодних праздниках была в три раза больше, чем в аналогичные будни", – поделился директор по спецпроектам ресторанного холдинга Pinskiy&Co Алексей Хорхордин.

По его словам, из-за большого числа иностранных гостей в январе пришлось в срочном порядке готовить меню на английском и арабском языках.

Также в этот период работал один из самых технологичных катков столицы, который открылся в декабре 2025 года после первого этапа благоустройства территории олимпийского комплекса.

В рамках формата посетителям доступны катание вокруг новогодней медиаелки на коньках, просмотр вечерних 3D-шоу на фасаде Большой спортивной арены, а также разнообразие еды и горячих напитков. В меню представлены пицца, ремесленные колбасы, хинкали, морепродукты, боулы и десерты.

Рост выручки зафиксировали и на Болотной площади. Представитель фудкорта флагманской площадки "Фабрика подарков" Ольга Суворова рассказала, что в праздничные дни средний оборот увеличился примерно на 30% по сравнению с декабрем, а пиковая нагрузка пришлась на 2–5 января.

Число иностранных гостей выросло вдвое по сравнению с прошлым годом и составило около 15–20% от общего потока. В основном это были туристы из арабских стран, Индии и Китая, которые приходили семьями или небольшими компаниями.

На втором этаже арт-павильона "Фабрика подарков" в этот период работало семь гастроконцепций – от пельменной до чайной станции "Московское чаепитие".

Рестораторы связали популярность площадки с активным обсуждением в соцсетях и интересом к необычному формату. Гости могли не только поесть, но и покататься на коньках, поучаствовать в мастер-классах, упаковать подарки на "волшебном" конвейере и купить продукцию проекта "Сделано в Москве".

Для локальных брендов участие в проекте "Зима в Москве" также оказалось успешным. Владелица бренда вязаных сумок и аксессуаров Mne okay Юлия Бакшаева отметила, что этот сезон стал самым прибыльным за полтора года работы.

Продукция бренда продавалась в павильонах "Фабрика подарков" на Болотной площади, в парке искусств "Музеон" и в "Поезде" у входа в Парк Горького. Особым спросом пользовались плюшевые сумки, варежки и вязаные брелоки, которые нередко покупали иностранные туристы.

Создательница бренда Alieva Aliya Алия Алиева подготовила к зимнему сезону утепленные косынки с шерстью, платки из вискозы и шелка, а также косметички и открытки. Только за декабрь было продано более 2,7 тысячи открыток, которые часто приобретали в качестве сувениров из Москвы.

В январские праздники наиболее успешными по продажам стали павильоны "Мандарин" и "Самовар" на Арбате. По словам предпринимательницы, благодаря поддержке города о бренде узнали сотни новых клиентов, а в соцсетях выросло число подписчиков не только из Москвы, но и из других крупных российских городов.

Ранее стало известно, что в 2025 году иностранцы чаще всего выбирали Москву в качестве локации для туристической поездки. А Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград вошли в топ-10 востребованных направлений.

Зима в Москве
