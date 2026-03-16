16 марта, 12:52Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации с полудня субботы уже 166 БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали атаку еще трех вражеских беспилотников на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Дроны удалось перехватить на подлете к мегаполису, уточнил мэр. Сейчас в работах на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.
Налеты украинских летательных аппаратов на Москву фиксируются с субботы, 14 марта. На текущий момент общее количество сбитых беспилотников достигло 166.
На фоне атак столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково несколько раз ограничивали свою деятельность. Сейчас к штатному функционалу вернулись первые три авиагавани, тогда как последняя обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
