Собянин: средства ПВО сбили два беспилотника, летевших к Москве

Подразделения ПВО Минобороны ликвидировали еще два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков дронов.

Атака украинских беспилотников на Москву началась в субботу, 14 марта. Согласно последним данным, количество сбитых дронов за прошедшие дни составило уже 157.

На фоне атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.