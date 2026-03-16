16 марта, 06:58Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили два беспилотника, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения ПВО Минобороны ликвидировали еще два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков дронов.
Атака украинских беспилотников на Москву началась в субботу, 14 марта. Согласно последним данным, количество сбитых дронов за прошедшие дни составило уже 157.
На фоне атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве