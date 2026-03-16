Собянин: на подлете к Москве сбиты уже 155 БПЛА за выходные дни

Российские силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Последствия воздушной атаки в данный момент уточняются. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на столичный регион началась в субботу, 14 марта. За минувшие выходные дни подразделения ПВО уничтожили в общей сумме уже 155 беспилотников на подлете к Москве.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА в районе аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Указанные авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.