Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 05:24

Шоу-бизнес

Уголовная ответственность грозит Борису Гребенщикову из-за гражданства Британии

Музыканту Борису Гребенщикову (внесен в реестр иноагентов в РФ) может грозить уголовная ответственность в связи с получением британского гражданства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что музыканта могут привлечь к уголовной ответственности в случае неуведомления им МВД о получении нового гражданства. В данный момент правоохранители проверяют, направлял ли музыкант соответствующие документы.

Ранее стало известно, что Гребенщиков получил гражданство Великобритании. Музыкант вместе с женой Ириной в декабре 2022 года учредил там компанию BG PLUS LLP. Изначально они были указаны в учредительных документах как граждане России, однако в актуальных данных их гражданство изменилось на британское.

Музыканта внесли в реестр иноагентов в июне 2023 года. По версии Минюста РФ, Гребенщиков проводил концерты в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, а также выступал против СВО.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика