Уголовная ответственность грозит Борису Гребенщикову из-за гражданства Британии

Музыканту Борису Гребенщикову (внесен в реестр иноагентов в РФ) может грозить уголовная ответственность в связи с получением британского гражданства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что музыканта могут привлечь к уголовной ответственности в случае неуведомления им МВД о получении нового гражданства. В данный момент правоохранители проверяют, направлял ли музыкант соответствующие документы.

Ранее стало известно, что Гребенщиков получил гражданство Великобритании. Музыкант вместе с женой Ириной в декабре 2022 года учредил там компанию BG PLUS LLP. Изначально они были указаны в учредительных документах как граждане России, однако в актуальных данных их гражданство изменилось на британское.

Музыканта внесли в реестр иноагентов в июне 2023 года. По версии Минюста РФ, Гребенщиков проводил концерты в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, а также выступал против СВО.