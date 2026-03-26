Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02:46

Политика

Власти РФ разрешили призывникам не являться в военкомат для отсрочки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Правительство РФ разрешило призывникам не являться лично в военный комиссариат для освобождения или предоставления отсрочки от обязательной воинской службы. Соответствующее постановление кабмина размещено на сайте официального публикования правовых актов.

В документе уточняется, что личная явка призывника в случае отсрочки или освобождения от службы будет необязательной только при наличии достаточных сведений в реестре воинского учета.

До этого отсрочка или освобождение от военной службы предоставлялись без явки лишь отдельным категориям граждан: имеющим двух и более детей, обучающимся по очной форме обучения, имеющим ученую степень и так далее.

В феврале в Москве открылся единый центр военного комиссариата с цифровыми сервисами. Граждане, которые пребывают в запасе, могут обратиться в центр, чтобы подать, изменить или получить документы воинского учета и справки. Расположен он по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 6.

Единый центр работает в формате одного окна. Там граждане могут решить все вопросы, которые касаются воинского учета.

Читайте также


политикаобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика