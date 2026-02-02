Военкомат нового формата с цифровыми сервисами создан в Москве

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

В Москве открылся единый центр военного комиссариата с цифровыми сервисами, передал портал мэра и правительства столицы.

Теперь граждане, которые пребывают в запасе, могут обратиться в центр, чтобы подать, изменить или получить документы воинского учета и справки. Расположен он по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 6. С понедельника по четверг он открыт с 09:30 до 17:30, в пятницу – с 09:30 до 16:15. Суббота и воскресенье – выходные дни. С вопросами можно обращаться по номеру +7 (499) 530⁠-08⁠-09.

При этом центр социального обеспечения военного комиссариата по адресу проспект Мира, дом 15, продолжает работать.

Единый центр работает в формате одного окна. Там граждане могут решить все вопросы, которые касаются воинского учета, например, встать или сняться с учета, изменить документы в случае переезда, смены регистрации или места работы, внести сведения об изменении семейного положения, взять справки, выписки и копии документов, получить льготы, архивные материалы.

До этого москвичам нужно было обращаться в районный военный комиссариат по месту жительства и решать вопросы в порядке живой очереди. Сейчас же можно записываться через портал mos.ru, получать СМС, уведомления, напоминания о приеме на электронную почту. Кроме того, есть и электронная очередь, благодаря которой документы можно получить гораздо быстрее и удобнее.

В центре присутствуют указатели, посетителям выдают талоны. Поток разделяется по типу вопросов. В ожидании очереди можно посидеть в специальной удобной зоне.

Обратиться с вопросами воинского учета также можно во всех центрах госуслуг "Мои документы". Они предлагают около 40 услуг, в том числе выдачу справок, удостоверений, оформление выплат и пенсий. Туда могут обратиться все граждане независимо от места жительства или регистрации.

Для призывников с 2024 года открыт единый пункт призыва на срочную военную службу по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 5. Ежедневно он принимает по 2,5 тысячи человек. Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится рядом по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Там добровольцев консультируют по поводу документов и мер поддержки. Записаться можно также через портал mos.ru.

Ранее Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году. Из документа следует, что в период с 1 января по 31 декабря 2026 года будут призваны 261 тысяча человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

