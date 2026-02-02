Эксперт Трухачев предостерег от использования пауэрбанка на морозе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Телефон не стоит заряжать от пауэрбанка на морозе, так как это может быстро привести к неисправности. Об этом Москве 24 рассказал техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев.

Он напомнил, что на холоде любая техника с аккумулятором разряжается быстрее. Это происходит из-за того, что поддержание определенной температурной среды внутри гаджета требует больших мощностей.





Павел Трухачев техноблогер, автор телеграм-канала Однако пытаться подзарядить на морозе телефон с помощью пауэрбанка не стоит. В процессе гаджет будет перегреваться, что чревато образованием конденсата под дисплейным модулем. В итоге может произойти короткое замыкание в микросхемах, и устройство просто выйдет из строя.

Несмотря на то что современные телефоны в большинстве случаев влагозащищены, специальная прокладка, которая должна обеспечивать этот эффект, со временем теряет свои свойства. То же самое происходит и на морозе, добавил специалист.

"Поэтому из-за риска появления конденсата внутри устройства не стоит продолжать пользоваться гаджетом на улице, особенно если он начал сильно перегреваться. Кроме того, после возвращения с мороза в теплое помещение устройство лучше положить куда-то подальше от отопительных приборов и не трогать минут 20, чтобы температура смогла постепенно выровняться", – пояснил Павел Трухачев.

Также нельзя ставить гаджет на зарядку сразу после мороза, лучше сделать это примерно через 40 минут после захода в теплое помещение. В противном случае не только само устройство, но и провод могут перестать работать из-за образовавшегося при смене температуры конденсата, предупредил эксперт.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как уменьшить расход заряда смартфона. Для этого надо проверить в настройках все приложения, посмотреть, насколько сильно они потребляют ресурсы, и запретить некоторым работу.

