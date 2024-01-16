Эксперт рассказал, как уменьшить расход заряда смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заряд смартфона можно продлить, если уменьшить яркость устройства и запретить работу приложений в фоновом режиме. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Часть приложений, даже если пользователь их не запускает, имеют определенные разрешения и могут потреблять ресурсы в фоновом режиме. И тем самым тратят заряд аккумулятора", – пояснил эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion В настройках нужно проверить все приложения, посмотреть, насколько сильно они потребляют ресурсы, есть ли у них доступ к тем или иным возможностям в фоновом режиме и запретить некоторым работу в нем.

Запрещать фоновую активность следует только у тех приложений, которыми человек не пользуется на постоянной основе. Например, если он общается в мессенджерах и ему нужно своевременно получать сообщения, то такие программы лучше не трогать, чтобы не пропустить важные уведомления.

Также для экономии заряда можно уменьшить яркость устройства."Нет необходимости постоянно использовать смартфон в ярком режиме, поэтому лучше уменьшать яркость экрана. Это позволит сократить потребление аккумулятора смартфона", – говорит Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion В случаях, когда вы не ждете звонка или СМС, можно включить авиарежим. При этом будут отключены беспроводные сетевые интерфейсы, что тоже поможет сохранить заряд батареи на более долгий срок.

Ранее россиян предупредили, что запрашивающие доступ к микрофону приложения могут представлять опасность для смартфонов. Существует риск, что такие программы будут выполнять шпионские функции, записывая и сохраняя разговоры. Самостоятельно определить вредоносное ПО не получится. Поэтому пользователям советуют не устанавливать на телефон лишние приложения.

