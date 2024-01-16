16 января, 13:06Технологии
Эксперт рассказал, как уменьшить расход заряда смартфона
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Заряд смартфона можно продлить, если уменьшить яркость устройства и запретить работу приложений в фоновом режиме. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
"Часть приложений, даже если пользователь их не запускает, имеют определенные разрешения и могут потреблять ресурсы в фоновом режиме. И тем самым тратят заряд аккумулятора", – пояснил эксперт.
Запрещать фоновую активность следует только у тех приложений, которыми человек не пользуется на постоянной основе. Например, если он общается в мессенджерах и ему нужно своевременно получать сообщения, то такие программы лучше не трогать, чтобы не пропустить важные уведомления.
Также для экономии заряда можно уменьшить яркость устройства."Нет необходимости постоянно использовать смартфон в ярком режиме, поэтому лучше уменьшать яркость экрана. Это позволит сократить потребление аккумулятора смартфона", – говорит Ульянов.
Ранее россиян предупредили, что запрашивающие доступ к микрофону приложения могут представлять опасность для смартфонов. Существует риск, что такие программы будут выполнять шпионские функции, записывая и сохраняя разговоры. Самостоятельно определить вредоносное ПО не получится. Поэтому пользователям советуют не устанавливать на телефон лишние приложения.
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