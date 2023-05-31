Эксперты назвали лайфхаки по очистке памяти смартфона

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Увеличить память гаджета можно при помощи очистки кэша и папки с загрузками. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов сервиса "Яндекс 360".

Они также добавили, что необходимо удалять ненужные видео и фото. Это связано с тем, что современные устройства снимают ролики в высоком разрешении и делают снимки в хорошем качестве, которые занимают много места.

"Всего одна минута видео в формате 4К может занимать около 250 МБ", – рассказали специалисты.

Также устройства начинают медленнее работать, зависать из-за заполнения памяти, добавили эксперты. Чтобы этого избежать, они посоветовали перенести часть файлов в облачное хранилище, так их можно будет вновь сохранить на телефон при желании. Специалисты уточнили, что онлайн-хранилища поддерживают разные форматы файлов, так что загружать в них можно как документы, так и медиаконтент.

Ранее россиянам напомнили об опасности оставленных без присмотра на зарядке телефонов и пауэрбанков. Так как устройства, подключенные к питанию от электросети, часто становятся причиной пожаров.

Также руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предупредил пользователей компьютеров Mac о рисках взлома. Он отметил, что у владельцев ноутбуков и компьютеров с операционной системой macOS есть ложное чувство защищенности, что делает их особенно уязвимыми перед киберугрозами.

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