Эксперт предупредил пользователей компьютеров Mac о рисках взлома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владельцы ноутбуков и компьютеров с операционной системой macOS часто пренебрегают правилами безопасности, которые помогают защитить устройство от злоумышленников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя аналитического центра компании Zecurion Владимира Ульянова.

Эксперт отмечает, что у пользователей Mac есть ложное чувство защищенности, что делает их особенно уязвимыми перед киберугрозами.

"Для macOS действительно применимы не все вектора атак, что и в других ОС. Однако у злоумышленников в арсенале все равно остается большое количество вариантов для проникновения", – отмечает Ульянов.

Он заявил, что компания Apple только в 2023 году закрыла уязвимость в WebKit – движке для отображения веб-страниц, который используется в браузере Safari и не только.

"Обработка вредоносного веб-контента давала злоумышленникам возможность выполнять произвольный код, в том числе вредоносный", – объяснил специалист.

По словам Ульянова, пользователи "маков" должны быть готовы к хакерским атакам и к тому, что в системах и программах будут обнаруживать новые уязвимости.

Ранее сообщалось, что за 2022 год Apple удалила из App Store 186 тысяч приложений. Все они, по данным компании, нарушили правила площадки.

Также отмечалось, что стоимость смартфонов iPhone в крупных российских торговых сетях снизилась в среднем на 6%, на некоторые модели цена упала на 10%. Продавцы рассказали, что снижение цен на эти смартфоны происходит в преддверии выхода новинок Apple, а также из-за корректировки закупочных цен и спроса.