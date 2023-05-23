Apple удалила из App Store более 180 тысяч приложений за 2022 год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американская корпорация Apple за 2022 год удалила из App Store 186 тысяч приложений. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на данные компании.

Большую часть удаленных приложений составили игры, утилиты, сервисы для образования и бизнеса. Все они, по данным компании, нарушили правила площадки.

При этом некоторые программы были удалены из App Store по требованию властей разных государств, в том числе Китая (1 435 штук) и России (7 штук).

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что российский магазин приложений RuStore нельзя считать альтернативой зарубежным App Store и Google Play. Сервисы работают на определенных операционных системах, чего нельзя сказать об отечественной разработке, которую можно назвать магазином приложений только образно.

