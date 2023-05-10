Мобильное приложение банка "Санкт-Петербург" удалили из App Store

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Мобильное приложения банка "Санкт-Петербург" с 5 мая стало недоступно для скачивания из App Store. При этом ранее установленная программа продолжает работать. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

"Ранее установленное на смартфоны мобильное приложение продолжает работать в штатном режиме и позволяет полноценно пользоваться продуктами и услугами банка", – поделились в банке.

В феврале 2023 года банк подпал под западные санкции, в том числе его внесли в SDN-лист со стороны США. На кредитную организацию наложили максимальные ограничения: блокировка активов, запрет на долларовые транзакции и действия с контрагентами из Штатов.

До этого сообщалось, что приложение стало недоступно для пользователей Android-смартфонов. Его удалили из Google Play.

Также в апреле мобильное приложение Сбербанка SBOL снова пропало из App Store. При вводе названия в строке поиска найти программу не удается.

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка снова пропало из App Store