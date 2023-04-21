Приложение мобильного банка Сбера снова пропало из App Store

Фото: depositphotos/tatsianama

Мобильное приложение Сбербанка SBOL снова пропало из App Store. При вводе в строке поиска названия или компании-разработчика приложение не высвечивается.

Ранее Сбербанк рассылал клиентам сообщения с предложением перейти на новое приложение. СМС сопровождалось ссылкой для скачивания.

Новое приложение оснастили дополнительными функциями, поэтому установить его рекомендовали не только тем, кто остался без программы "Сбербанк Онлайн", а всем клиентам.

До этого сообщалось, что установить утраченное приложение мобильного банка Сбера можно в отделении организации. Банк создал свое программное обеспечение Sberbank Installer iOS. Благодаря этому граждане РФ могли посетить отделения банка, где на их телефон бесплатно устанавливали новое приложение.

