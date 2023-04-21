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09:41

Технологии

Приложение мобильного банка Сбера снова пропало из App Store

Фото: depositphotos/tatsianama

Мобильное приложение Сбербанка SBOL снова пропало из App Store. При вводе в строке поиска названия или компании-разработчика приложение не высвечивается.

Ранее Сбербанк рассылал клиентам сообщения с предложением перейти на новое приложение. СМС сопровождалось ссылкой для скачивания.

Новое приложение оснастили дополнительными функциями, поэтому установить его рекомендовали не только тем, кто остался без программы "Сбербанк Онлайн", а всем клиентам.

До этого сообщалось, что установить утраченное приложение мобильного банка Сбера можно в отделении организации. Банк создал свое программное обеспечение Sberbank Installer iOS. Благодаря этому граждане РФ могли посетить отделения банка, где на их телефон бесплатно устанавливали новое приложение.

Приложение Сбербанка для iOS снова появилось в App Store

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