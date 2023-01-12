Приложение "СБОЛ" начали устанавливать на iPhone в отделениях Сбера

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сотрудники Сбербанка начали устанавливать аналог мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" на iPhone в своих отделениях. Об этом пишет газета "Ведомости".

Российский банк создал свое программное обеспечение Sberbank Installer iOS. Теперь россияне могут прийти в отделение Сбера, на их телефон бесплатно установят новое приложение. Такая услуга доступна почти в пяти тысячах офисов кредитной организации.

Граждан предупреждают, что специалисту потребуется доступ к смартфону. Его ноутбук нужно будет подключить к телефону через кабель. Компания Apple отправляет компьютеру шестизначный код для установки, который является официальным разрешением, затем приложение с ноутбука устанавливается на iPhone.

Ранее приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS из-за введенных санкций.

Аналогичное приложение "СБОЛ", предоставляющее доступ к сервисам Сбербанка, также неоднократно удалялось из App Store.



Из AppStore удалили приложение Сбербанка

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