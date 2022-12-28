Сбербанк начал тестирование бесконтактной оплаты с помощью стикера

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сбербанк начал тестирование нового способа бесконтактной оплаты с помощью платежного стикера. Об этом рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев в интервью ТАСС.

"Мы перезапустили сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android в ноябре, а с начала декабря тестируем новый инструмент – платежный стикер", – заявил он.

Царев пояснил, что стикер приклеивается на телефон и позволяет расплачиваться касанием. Он уточняет, что продукт на данный момент только проходит тестирование, так как необходимо понять, насколько стабильно проходит оплата подобным образом, и не прерывается ли сигнал от стикера.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил функцию внесения наличных в банкоматах по QR-коду без карты. Эта услуга будет доступна во всех банкоматах Сбербанка в 2023 году.

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