Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбербанк запустил функцию внесения наличных в банкоматах по QR-коду без карты, заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в 2022 году Сбер внедрил функцию снятия наличных средств с помощью мобильного приложения "Сбербанк онлайн". По словам Ведяхина, такая возможность оказалась востребованной для клиентов, привыкших снимать деньги с использованием сервиса бесконтактной оплаты.

"Теперь мы также предлагаем возможность внесения наличных без карты. В настоящее время функционал реализован на тысяче устройств, а в 2023 году услуга будет доступна во всей сети банкоматов Сбербанка", – заявил Ведяхин.

Ранее Сбербанк запустил сервис, с помощью которого работодатели смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона. Уточнялось, что банковская карта сотрудника должна быть привязана к номеру телефона.

В компании отметили, что сервис доступен всем зарплатным клиентам Сбера.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!