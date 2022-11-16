19:45Экономика
Сбер возобновил работу SberPay на смартфонах Android
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сбербанк возобновил работу сервиса бесконтактных платежей SberPay на смартфонах Android, сообщает кредитная организация.
Сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. Чтобы воспользоваться им, следует подключить любую карту "Мир" в приложении "СберБанк Онлайн".
SberPay пользовались около двух миллионов пользователей, когда были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay. В Сбере считают, что сейчас эта цифра увеличится.
Ранее "Тинькофф Банк" запустил сервис мгновенных платежей с помощью телефона Tinkoff Pay. В настоящее время доступны онлайн-платежи через сервис, в будущем клиенты банка получат и офлайн-доступ.
В течение 2022 и 2023 годов в сервис будут внедрены новые функции.
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