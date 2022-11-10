Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки

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Российский магазин приложений RuStore включен в перечень программ, обязательных для предустановки в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

По данным кабмина, RuStore заменит собой программу App List.

В правительстве считают, что благодаря такому решению пользователи из России получат бесперебойный доступ к цифровым услугам и сервисам в условиях ограничений.

"RuStore разработан по поручению Михаила Мишустина. Его созданием занимались "ВКонтакте" вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры", – говорится в сообщении.

Кроме того, правительство увеличило количество приложений, обязательных для предустановки для доступа к аудиовизуальным сервисам, до 15.

Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что VPN-приложение Kaspersky Secure Connection прекратит работать в России. Бесплатная версия станет недоступна уже 15 ноября, а платный вариант можно приобрести до конца года. При этом после покупки приложение можно будет использовать до завершения срока лицензии или текущей подписки.



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