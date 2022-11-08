Эксперт усомнился, что Nokia разрешат поставлять запчасти российским операторам

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Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн заявил, что компании Nokia, вероятно, не разрешат поставлять запчасти в РФ. Об этом сообщает радио КП.

По словам эксперта, Финляндия, скорее всего, не даст разрешение на поставки в РФ, так как она полностью "держит курс" на Североатлантический альянс.

"Конечно, надежд не очень много, что разрешат, потому что все правила и законы опрокидываются, когда нужно геополитические цели исполнять", – указал специалист.

Ранее Nokia попросила Соединенные Штаты и Финляндию разрешить ей поставлять оборудование на российский рынок.

Уточнялось, что возобновление поставок необходимо для выполнения заключенных до этого контрактов, а разрешение от других государств поставщикам следует получить из-за введенных в отношении РФ ограничительных мер.



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