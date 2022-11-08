Nokia попросила разрешение у США и Финляндии на поставки оборудования в РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Markku Ulander via www.imago-images.de

Финская транснациональная компания Nokia спросила разрешение у Соединенных Штатов и Финляндии начать поставки оборудования на российский рынок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на инсайдеров.

По словам источников, возобновление поставок нужно для выполнения ранее заключенных контрактов. Разрешение от других государств поставщикам следует получить из-за введенных в сторону России санкций.

Один из источников поделился, что речь идет о предоставлении запчастей, а не о технике, позволяющей расширить сеть. Он добавил, что на данный момент переговоры находятся на финальном этапе.

Помимо этого, с юридической стороны местные юрлица будут уходить по мере завершения обязательств Nokia перед пользователями. Уточняется, что для полной ликвидации потребуется около года после получения экспортных лицензий.

Ранее в СМИ поступила информация, что компания HMD Global, ответственная за бренд смартфонов Nokia, хочет остановить работу российского подразделения компании ООО "Эйчэмди Мобайл Рус".

Также сообщалось, что телефоны бренда, возможно, не будут поставлять в РФ по параллельному импорту.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В российских магазинах появились смартфоны с ограниченным функционалом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!