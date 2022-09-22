Производитель упаковки Ball продал свой бизнес в РФ за 530 млн долларов

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Американский производитель упаковки Ball продал свой бизнес в России за 530 миллионов долларов. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте компании.

Гендиректор Ball Corporation Дэн Фишер заявил, что это было самое оптимальное решение, учитывая нынешние геополитические условия.

"Покупатель, Arnest Group, приобрел весь бизнес корпорации Ball по производству алюминиевой упаковки в России за 530 миллионов долларов. В результате многомесячных размышлений было найдено решение, которое наилучшим образом обеспечивающее будущее коллег и активов Ball в России", – сказал он.

Отмечается, что закрытие сделки не подлежит обременениям, все необходимые разрешения получены.

Ранее финская упаковочная компания Huhtamaki продала бизнес в РФ владельцу "Вкусно – и точка". Российские филиалы компании располагаются в Татарстане и подмосковной Ивантеевке.

В компании уточнили, что сумма сделки составила 151 миллион евро. Это стоимость без учета денежных средств и долгов.

