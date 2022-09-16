Датский производитель мяса продал бизнес в России

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Датская компания – производитель мяса Goodvalley продала свой бизнес в России, сообщает газета "Коммерсант".

Зарубежной организации принадлежал Рассказовский свиноводческий комплекс (РАСК) в Тамбовской области. Новым владельцем 99,99% предприятия станет местное ООО "Агро-Вилион".

Гендиректор компании Максим Копнин уже подтвердил сделку, но не сообщил подробности. Известно, что "Агро-Вилион" занимается выращиванием пивоваренного ячменя, пшеницы, подсолнечника, сои, кукурузы и гороха.

Датская Goodvalley получала на российском рынке 9% своей общей выручки. Сообщалось, что ранее возможность приобретения активов компании рассматривала группа "Черкизово".

В сентябре "Росптицесоюз" предложил внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. Производители мяса выступает за ограничение данного процесса в связи с непрозрачностью ветеринарного контроля.

