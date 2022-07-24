Диетолог перечислила заболевания, при которых нельзя есть мясо

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Людям с метаболическими заболеваниями и болезнями выделительной системы не стоит есть мясо, поскольку данный продукт является высокобелковым, рассказала диетолог Ирина Писарева.

Специалист добавила, что при некоторых заболеваниях также существует запрет на определенные виды мяса. Речь идет о повышенном холестерине и проблемах с сердечно-сосудистой системой. Людям с данными недугами, отметила она, не рекомендуется употреблять жирные сорта мяса.

"Мясо индейки, курица или куриное или постная говядина могут присутствовать в рационе", – сказала Писарева в беседе с Ura.ru.

При этом она подчеркнула, что перед корректировкой рациона необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что людям с болезнью печени и почек, а также страдающим от подагры следует воздержаться от употребления красного мяса, поскольку оно может стать возбудителем аллергии.

В связи с этим специалист рекомендовала средиземноморскую диету, так как в ее меню практически отсутствует животный белок.

