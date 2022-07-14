Диетолог рассказала о самых опасных продуктах для ужина

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала не есть на ужин продукты, которые будут долго перевариваться. Кроме того, в это время суток лучше не употреблять простые углеводы, бобовые и соленую еду.
"На ужин не рекомендуется есть тяжелые продукты, которые долго перевариваются. Особенно если интервал между ужином и сном достаточно короткий", – подчеркнула она.
К тяжелым специалист относит красное мясо – говядину, баранину, свинину и жареный картофель.
Кроме того, в конце дня диетолог не советует есть продукты, содержащие простые углеводы. Поскольку вечером у человека уже нет такой активности, как в течение дня, организм просто не сможет израсходовать полученную с этими продуктами энергию, и она превратится в жир.
Эксперт также рекомендует не есть на ужин что-то бобовое и большое количество клетчатки (например, большой капустный салат).
Кроме того, вечером лучше не употреблять соленые продукты, говорит диетолог. Они будут задерживать жидкость в организме и повысят давление, что особенно опасно для гипертоников. Помимо этого, могут возникнуть отеки.
"Инфаркты и инсульты, как правило, любят время где-то около 5 часов утра. И съев что-то солененькое, спокойно можно себе спровоцировать повышение давления с такими печальными последствиями", – предупреждает специалист.
Вместо этого эксперт рекомендует отдать предпочтение белковым, например яйцам, несоленой рыбе или нежирному творогу, которые хорошо усвоятся вечером. При этом ужинать лучше за 3–4 часа до сна.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев также посоветовал не есть на завтрак тяжелые продукты. Эксперт отметил, что утром прием пищи должен быть максимально комфортным для пищеварения. При этом он должен содержать достаточное количество килокалорий, которые будут легко усвоены.
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