Диетолог рассказал о самых вредных продуктах для завтрака

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 посоветовал не есть на завтрак тяжелые продукты.
Утром прием пищи должен быть максимально комфортным для пищеварения. При этом он должен содержать достаточное количество килокалорий, которые будут легко усвоены, говорит эксперт.
"Самыми вредными стоит назвать продукты, которые достаточно сложно перевариваются и очень тяжелые. Это любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать", – говорит врач.
Нежелательно также есть полуфабрикаты с непонятным составом и любые блюда фастфуда. Более того, даже яичница, которую многие едят на завтрак, не всегда может быть полезна, отмечает эксперт.
"Если она пережарена, в шкварках темного цвета, то такой продукт есть в общем-то можно, но пользы от него будет немного", – говорит Арзамасцев. Другое дело, если она пожарена на антипригарной сковороде и в ней нет избыточной гликации белка (то есть нет большого количества темных вкраплений), пояснил врач.
Выбирать же на завтрак диетолог советует крупы, которые нужно долго варить (например, гречку или геркулес). "Потому что быстрого приготовления – это уже крупы, содержащие простые углеводы, они не подойдут. Нам нужны сложные", – говорит эксперт.
По его словам, хорошим вариантом для завтрака может быть также творог и омлет из двух-трех яиц.
Ранее ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения признали гречневую кашу лучшим блюдом для завтрака. По данным исследователей, гречка не только является абсолютно гипоаллергенным продуктом, но и предупреждает расстройства желудочно-кишечного тракта, а также снижает уровень сахара в крови всего за 1–2 часа.
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