Пластический хирург рассказала, какие продукты стоит исключить летом для сохранения формы

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Летом не рекомендуется употреблять те же продукты, что и круглый год. Среди них – фастфуд, еда быстрого приготовления и сладкое, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пластического хирурга Лию Гавашели.

По ее словам, для поддерживающих физическую форму людей не рекомендуется употреблять выпечку. Кроме того, специалист рассказала, что некоторые продукты стоит ограничить из-за их свойств вызывать отеки или обезвоживание.

Так, хирург посоветовала сократить количество употребляемой соли.

"Летом мы часто делаем салаты, овощные нарезки, которые очень многие люди сдабривают большим количеством соли. Соль – один из продуктов, способствующих отечности, набору веса и проблемам со здоровьем", – говорится в материале.

Помимо этого, летом значительно возрастает спрос на газированные напитки, однако они являются не лучшим вариантом для восполнения жидкости. В таких напитках содержится большое количество сахара, что может привести к набору веса.

Гавашели посоветовала отдавать предпочтение свежевыжатым сокам, домашним лимонадам, натуральным морсам, травяным чаям.

"Хороший вариант утоления жажды и в то же время поддержания водного баланса и веса – популярная вода Сасси. Ее очень легко приготовить: нужно взять литр воды, половинку лимона или лайма, корень имбиря, огурец, мяту. Сасси отлично освежает. Пить ее рекомендуется маленькими порциями. Хранить в холодильнике", – говорится в статье.

В жару кофе негативно сказывается на самочувствии, способствует обезвоживанию организма. Его лучше заменить зеленым чаем.

Вместе с тем Гавашели рассказала, что летом люди обычно переходят на более легкую пищу. В основном в жару чаще употребляют продукты с содержанием клетчатки – сезонные овощи и фрукты. Однако полностью переходить на растительную пищу не стоит, так как организм по-прежнему нуждается в микроэлементах.

Хирург пояснила, что летом потребность организма в белках равна 50–55%, а в жирах – 20–23% от общего суточного рациона. При этом углеводов должно быть не меньше 20%.

"В связи с чем я рекомендую употреблять быстрые углеводы (картофель, макаронные изделия, рис) в летнее время только в обед, а на ужин готовить белковую пищу (нежирное мясо птицы, морскую рыбу) с овощными салатами, печеными или тушеными овощами. Так будет соблюдаться необходимый баланс по микроэлементам и полезным веществам и не начнет накапливаться лишний вес", – пояснила Гавашели.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что не имеет смысла иногда есть фастфуд на диете, а потом отрабатывать съеденное в тренажерном зале. По словам врача, дело не в калориях, а в ингредиентах. Врач отметила, что для правильного питания необходим баланс белков-жиров-углеводов в пропорции 40/30/30 процентов.

