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Общество

11:17

Эксперты рассказали о вредном ингредиенте в составе шаурмы

обществоеда

Фото: depositphotos/bratova

Диетолог Кристина Плотникова и нутрициолог клиники "Боткинский" Александра Лысенкова назвали шаурму полезным блюдом, при этом отметив, что наиболее вредным в ней ингредиентом является соус. Об этом сообщает "Лента.ру".

"И если сравнивать шаурму с другими вариантами блюд быстрого питания, то она гораздо полезнее", – отметила Плотникова.

По ее словам, в шаурме присутствуют белки, жиры и клетчатка, что делает ее сбалансированным по составу блюдом. При этом из-за высокой жирности и калорийности назвать ее однозначно полезной пищей нельзя. Она уточнила, что сырный лаваш или пита могут сделать ее более калорийной.

Эксперт советует выбирать шаурму с курицей и на тонком лаваше, класть в нее меньше соуса и жирных ингредиентов.

Нутрициолог Александра Лысенкова также отметила вред соуса из смеси кетчупа и майонеза, так как в них содержатся искусственные добавки, сахар, уксус. По ее словам, шаурму можно сделать в домашних условиях, тогда она будет более вкусным и полезным блюдом.

Ранее диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рекомендовала соблюдать в потреблении еды из ресторанов быстрого питания умеренность, а также обращать внимание на состояние своего здоровья.

При этом следует избегать приготовленный во фритюре фастфуд, употребляя его не более раза в месяц. По словам эксперта, неизвестна температура горения масла для фритюра и длительность его хранения. Менее опасным будет выбор обжаренного на сковороде фастфуда, а наиболее безопасным – приготовленный на пару или на гриле, а также тушеный.

"ГОСТ шоу": шаурма

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