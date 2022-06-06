Студенты Ивановского университета разработали полезную замену фастфуда

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Полноценная полезная альтернатива фастфуду разработана студентами Ивановского государственного университета, сообщает RT.

Уточняется, что такая замена представляет собой специальный ланч-бокс с натуральными продуктами.

"В состав входит батончик из морковного пюре, томатной пасты, сублимированного мяса, сублимированного лука, псилиума, сушеного чеснока и перца, базилика, хлопьев из спельты, рисовой муки", – отметила лидер команды по разработке Анастасия Овсепян.

Кроме того, в состав бокса войдут изготовленные из пшеничных хлопьев, финиковой пасты, миндальной муки, сублимированной клубники, кокосового масла и фундука десертные боллы, а также напиток с порошком черной смородины, эритритолом, монк фруктом и пектином.

По словам авторов разработки, порядка 15% нормы суточного белка содержит одна такая порция, это позволяет на 50% обеспечить потребность в пищевых волокнах и покрыть 80% потребности в витаминах и микроэлементах.

Для производства такого ланч-бокса используется российское сырье, добавили разработчики.

Ранее диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рекомендовала соблюдать умеренность в потреблении еды из ресторанов быстрого питания, а также обращать внимание на состояние своего здоровья.

При этом следует избегать приготовленного во фритюре фастфуда, употребляя его не более раза в месяц. По словам эксперта, неизвестна температура горения масла для фритюра и длительность его хранения. Менее опасным будет выбор обжаренного на сковороде фастфуда, а наиболее безопасным – приготовленный на пару или на гриле, а также тушеный.

