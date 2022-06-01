Эксперт рассказала, как приготовить полезный перекус для всей семьи

Во время долгой пешеходной прогулки или путешествия на транспорте всем обязательно захочется перекусить. Конечно, удобно купить по пути вредный фастфуд, но разумнее взять с собой полезную пищу, тем более когда в компании дети. Рассказываем, как приготовить еду в дорогу.

Основы перекусов

Хороший перекус должен содержать белки, жиры, клетчатку и как можно меньше быстрых углеводов. Они хоть и мгновенно насыщают, но совсем ненадолго, так что через час после приема пищи все снова будут голодны, предупредила диетолог, нутрициолог Олеся Лукашенкова.

В этом смысле самые неудачные варианты: печенья, булочки, чипсы, кукурузные хлопья и сладости.

Еда для прогулок или в дорогу должна быть такой, чтобы ее было удобно съесть. Например, ягоды и мягкие фрукты "путешествовать" не любят. Они быстро мнутся, дают сок, портятся, и перепачкаться ими будет очень легко.



Олеся Лукашенкова диетолог, нутрициолог Если собираете перекус в длительную поездку или поход, составляйте его только из проверенных продуктов. Кто знает, как организм, особенно детский, отреагирует на эксперименты в рационе.

Упаковывать перекусы удобно в ланч-боксы, имеющие несколько секций для разделения еды. Можно собрать отдельную коробочку для каждого члена семьи.

"Для упаковки также подойдет пергаментная бумага и восковые салфетки. В полиэтиленовые пакеты еду лучше не класть – она в них очень быстро портится", – отметила эксперт.

Если дорога предстоит долгая, скоропортящиеся продукты убирайте в термопакеты, термосумки, а лучше в дорожный холодильник. Не намазывайте еду соусами – из-за этого она быстрее испортится. Лучше возьмите соус с собой в отдельной баночке.

Идеи уровня лайт

Самый простой перекус – это овощные палочки. Можно нарезать морковь, тыкву, болгарский перец, огурец, добавить почищенный сельдерей, а также зонтики брокколи и цветной капусты.

"Если ребенок неохотно ест овощи, лучше приобрести набор специальных пресс-форм и с их помощью превратить овощи в звездочки, цветочки и так далее. Детей это обычно подкупает", – посоветовала диетолог.

К овощной основе надо взять что-то питательное – для насыщения. Например, хумус, сливочный или творожный сыр. В них удобно макать овощи – будет вкусно, сытно и полезно.



Олеся Лукашенкова диетолог, нутрициолог При выборе продукта обращайте внимание на состав – должно быть как можно меньше лишних ингредиентов. Никакого сахара, улучшителей вкуса, фосфатов и крахмала.

Фрукты также рекомендуется заранее нарезать дольками. Отличным вариантом будут яблоки и груши в компании с йогуртом, в который их можно будет макать. Также советуют в дорогу брать урбеч (ореховая паста) – кокосовый, миндальный, кунжутный. Главное, чтобы без сахара.

"Ну и, конечно, просто целиковые орехи – это классика полезного перекуса. Они занимают мало места, зато хорошо утоляют голод и снабжают организм энергией и полезными веществами", – напомнила эксперт.

Еще одна классика – отварные яйца. Не чистите их заранее, а берите в скорлупе, так они долго хранятся. Из экзотики прекрасным перекусом является авокадо. Фрукт отлично насыщает, потому что в нем много растительного жира и клетчатки, а также углеводов с низким гликемическим индексом. В соседние отсеки, рядом с кусочками авокадо, хорошо будет положить ломтики твердого сыра, овощи и зелень.

Основательный подход

Если потратить немного больше времени, можно приготовить более сытные перекусы. Например, сделать своими руками полезные варианты шаурмы.

"Для основы запеките, отварите или приготовьте на пару мясо индейки или курицы. Собирайте блюдо в ржаной лаваш. К мясу добавьте листья салата, другую зелень, овощи (те же овощные палочки). В качестве заправки используйте сливочный или творожный сыр или сделайте из авокадо гуакамоле", – посоветовала диетолог.

Вместо мяса можно также взять слабосоленую рыбу, лаваш – заменить кусочками цельнозернового хлеба, чтобы получились питательные сэндвичи. Внутрь лучше добавить семечки – тыквенные, льняные или кунжутные.



Олеся Лукашенкова диетолог, нутрициолог Дети, как правило, обожают чипсы и картофель фри. Тут можно пойти на хитрость во благо: сделать самим полезный вариант в духовке.

Для этого нарежьте кружочкам или ломтиками картофель, батат или свеклу. Выстелите противень пергаментной бумагой, на нее уложите овощные кусочки. Посолите, сбрызните растительным маслом. Можно посыпать чипсы прованскими травами, розмарином или другими специями – по вкусу. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40–50 минут до готовности.

Для каждого члена семьи в отдельный ланч-бокс рекомендуется положить запеченное яблоко с творожным центром и кунжутными семенами. Либо взять с собой яичницу, запеченную в половинке болгарского перца. Но хранить такие перекусы долго нельзя. Кроме того, не забудьте взять с собой вилки или ложки.