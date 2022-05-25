Диетолог рассказала об опасности регулярного потребления колбасы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что злоупотребление колбасой может привести к повышению давления, набору веса и хроническому внутреннему воспалению.
В составе этого продукта в основном присутствуют белки и жиры. Причем в сырокопченой колбасе жиров больше, в докторской меньше, отмечает Марина Макиша. Тем не менее эксперт советует не злоупотреблять ни той ни другой. В любом случае это все равно высококалорийные продукты, подчеркнула она.
Кроме того, в таких продуктах, как правило, содержится много соли, отмечает эксперт. "Избыток соли в организме – это тоже плохо для сосудов, особенно для людей с артериальной гипертонией", – поясняет врач.
Тем не менее совсем отказываться от колбасы не нужно. Важно просто соблюдать меру, говорит Марина Макиша. Лучше остановить свой выбор на колбасе, в которой больше белка и меньше жира.
"Посмотрите на калорийность колбасы. Если вы видите, что она в пределах 200 килокалорий, то можно съесть на завтрак 100 граммов, ничего в этом страшного нет. Если это сырокопченая колбаса, где 400 килокалорий на 100 граммов, лучше съесть 50 граммов. Важно следить за количеством", – указала диетолог.
Лучше есть колбасу вместе с кусочком цельнозернового хлеба. Желательно дополнить бутерброд овощами, например огурцом или помидором, чтобы белки и жиры поступали в организм вместе с клетчаткой, советует врач.
Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья, которые несет употребление жареного жирного красного мяса. Этот продукт способен вызвать сердечный приступ и привести к инфаркту, сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. В особенности опасаться стоит тем, кто имеет болезни сердца и гипертонию. Именно у них повышен риск возникновения опасных заболеваний, подчеркнул эксперт.
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